انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان يدرس زيادة سرعة قطارات الصعيد لـ 160كيلو فى الساعة الاثنين القادم حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /701826/البرلمان-يدرس-زيادة-سرعة-قطارات-الصعيد-لـ-160كيلو-فى-الساعة-الاثنين-القادم

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

دوت الخليج

وأكد تقرير لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أن الشروط فى هذه الإتفاقية ميسرة بالشكل الذى يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من االلتزام بسداد أقساط الدينوفوائده، وأن التتيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض والتي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط والتى بلغت نحو 40 سنة ، و فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وسعر فائدة يتعدى خمسة عشر من مائة في المائة 15,0 ،)% جعلت من هذا القرض قرضا حسنا يتعاظم فيه عنصر المنح.

وقد خلصت اللجنة أيضضا إلى تعاظم الأهداف المرجوة من هذا المشروع فى سبيل استكمال تطوير وتحديث مكوناتمنظومة السكك الحديدية، وتأمين مسير القطارات، وأنه قد تم اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التى تؤمن إتمامتنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته فى أسرع وقت، كما أن المشروع المستهدف سوف يحقق العديد من الأهداف األساسية في سبيل النهوض بخدمات السكك الحديدية ومنها تحقيق أعلى معدالت الأمان، والوصول بسرعة القطارات إلى 160 كم/س بدالا من 120 كم/س، وتطوير نظم الحماية والتشغيل، وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لعدد/ 70 مزلقان، وإنشاء مركز التحكم المركزى بالأقصر، ورفع كفاءة أحواش المحطات بما يحقق سيولة حركة القطارات وتخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى الاكتشاف الفوري لأى كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقوع حوادث.

البرلمان يدرس زيادة سرعة قطارات الصعيد لـ 160كيلو فى الساعة الاثنين القادم

كما يناقش أيضا البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.