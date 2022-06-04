انت الان تتابع تفاصيل خبر نقل شقيق ياسمين عبد العزيز للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /701821/نقل-شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-للمستشفى-بعد-تعرضه-لحادث-سير

وحرص عبد العزيز على طمئنة جمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "الحمدلله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى.. شكرًا لكل اللي سال".

أثار الفنان وائل عبد العزيز، جدلاً واسعاً على مواقع السوشيال ميديا، بعد رسالة العتاب التي وجهها لشقيقته ياسمين عبد العزيز، بعدما تجاهلت ذكر اسمه، خلال استضافتها في برنامج مني الشاذلي، مساء أمس، وهي تتحدث عن رحلة مرضها والذين وقفوا بجانبها في محنتها.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي رسالة جديدة: "أنا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا وأنا طول عمري بعمل واجبي كاخ ولا مستني تقدير لان ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجة بيني وبين ياسمين أحنا زي الفل".

وتابع: "وأنا 17 سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابة بينا الا مؤخرا بعد نجاح مسلسل ليا في 2017 وهي اللي نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده انا مبسوط بشفاها جدا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا .. ارجو من الناس عدم إثارة الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وانا اركز في شغلي لاني أهملت في حق نفسي".

وفي بوست آخر، نشر شقيق ياسمين عبد العزيز صورة تجمعه بأخته من داخل المستشفى التي كانت تُعالج فيها ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "قاعدة المستشفى شهر كامل.. مش مهم، أنا أصلا مش مهم.. المهم إن أنتي قومتي بالسلامة واطمنت عليكي".

أعلن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مساء اليوم، تصالحه مع زوج شقيقته الفنان أحمد العوضي.

وحرص وائل عبد العزيز، على تهنئة العوضي، بعيد ميلاده الـ 36، من خلال نشره لصورة تجمعهما من كواليس أحد الأعمال الفنية، عبر حسابه على فيس بوك، مُعلقًا عليها: «كل سنة وأنت طيب يا عوضي ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح».

يذكر أن وائل عبد العزيز شارك في 2021 بمسلسل "اختراق" مع الفنان طلال السدر، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عيد، مي سليم، مها منصور، ومن إخراج أحمد حسن، ومن تأليف طلال السدر.