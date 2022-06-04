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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /701818/أصابة-٥-أشخاص-فى-حادث-تصادم-ميكروباص-بتوكتوك-فى-الغربية

أصيب صباح اليوم ٥ أشخاص بكسور وكدمات فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوكتوك، وعمود إنارة، أمام مدخل قرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز طنطا، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة ٥ أشخاص من بينهم سائق توكتوك إثر إصطدامه بسيارة ميكروباص وعمود إنارة أمام مدخل قرية دفرة، ما أدى الى توقف الحركة المرورية .

وأنتقلت قوة من مباحث قسم مركز طنطا، الى محل البلاغ، وتبين ان سبب الحادث السرعة الزائدة أدت لاختلال عجلة القيادة وأصطدم الميكروباص بالتوكتوك وعمود الإنارة، وأسفر الحادث عن إصابة سائق التوكتوك و٣ ركاب وفتاة بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء الجسد .

وتم رفع أثار الحادث بعد أخذ أقوال سائق الميكروباص ويدعى "ابراهيم ابومسعد"، وسحب رخصة القيادة، وأعادة تسيير الحركة المرورية، كما جرى نقل المصابين الى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة .