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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /701829/الأسعار-تتهاوى-سعر-الحديد-والأسمنت-للمستهلك-اليوم-السبت-4-6-2022

سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت شهد انخفاضًا نسبيًا، بعد التراجع الذي تشهده أسعار مواد التسليح خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة لضعف حركة السوق، إضافة غلى انخفاض أسعار مواد التصنيع التي يتم استيرادها من الخارج.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت

سعر الحديد اليوم في مصر

وقد شهدت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا، وذلك في موجة الانخفاضات التي تشهدها أسعار مواد البناء، بسبب ضعف الإقبال.

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج سعر الحديد في مصر اليوم..

- سجل سعر حديد عز 18170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سجل سعر طن السويس للصلب 18070 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سجل سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سجل سعر طن الجيوشي للصلب 17900 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سجل سعر طن حديد العشري 18000 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سجل سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سجل سعر طن حديد مصر ستيل 18000 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سجل سحر طن حديد الجارحي 17850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت

سعر الأسمنت اليوم في مصر

وشهد سعر الأسمنت في مصر اليوم انخفاضًا نسبيًا، بعدما خفضت سعره بعض الشركات مثل شركة العريش، وفيما يلي ننشر سعر الأسمنت في مصر اليوم السبت:

- خفضت شركة العريش للأسمنت سعر طن الأسمنت قرابة 100 جنيه ليهبط طن الأسمنت من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع خلال الاسبوعين الماضيين. - بينما بلغ سعر الطن للمستهلك من 1150 إلى 1200 جنيه حسب مسافة النقل. - تسجل مصانع الأسمنت سعر 1200 إلى 1250 جنيها تسليم أرض المصنع - ويصل سعر الأسمنت للمستهلك 1350 إلى 1400 جنيه - قد تختلف الأسعار بحسب المحافظة وتكاليف النقل للمسافات البعيدة.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت

وكان أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، قد صرح أنه يتوقع انخفاضا جديدا في أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الأخير من مايو المنصرم على أن يتراجع الطن في مصر ألف جنيه جديدة على أن يكون السعر العادل للحديد 16 ألف جنيه، ليتراجع سعر طن الحديد تقريبا 7.500 جنيه.