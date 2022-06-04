«التجلى الأعظم» سانت كاترين على الخريطة السياحية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - واستمع مدبولى، إلى شرح حول المشروع، من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور ماهر ستينو، استشارى المشروع.
ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المشروع:-
وتوجه مشايخ القبائل البدوية فى المنطقة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة.
كما توجهوا بالشكر إلى القيادات التنفيذية على تعاونهم خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنهم يلمسون تغييرا ملحوظاً فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المنطقة
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