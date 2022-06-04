إنشاء جامعات وتقدم فى التصنيفات.. حصاد التعليم العالى فى 8 سنوات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، استعرض الوزير تقريرا حول التقدم الملموس الذى تشهده منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأفاد التقرير بزيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014 إلى 27 جامعة عام 2022، بنسبة قدرها 17.4%، بإضافة 4 جامعات جديدة، وهى: الوادى الجديد، مطروح، الأقصر، العريش.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 جامعة عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنسبة قدرها 53.8%، وزاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 عام 2014 إلى 310 عام 2022 بنسبة زيادة210%، وزاد عدد المعاهد الخاصة من 158 عام 2014 إلى 196 عام 2022.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التقرير الذى استعرضه الوزير أشار إلى أنه تم إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمستوى دولى، الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، ويجرى العمل حاليا على إنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية وهى: أسيوط الأهلية، بنى سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، المنصورة الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن التقرير أشار إلى استحداث مسار تعليمى جديد يضاف لمنظومة التعليم العالى فى مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، فقد بدأت الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية وهى جامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، وجار الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات والتجهيزات فى 6 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية، وهى: الغربية التكنولوجية، السادس من أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، طيبة الجديدة التكنولوجية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه فى عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2022 أصبح لدينا 4 مؤسسات تعليمية تستضيف 6 فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر التى تستضيف فرعى جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التى تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر التى تستضيف فرع لكل من جامعتى لندن، وسط لانكشاير.

وأكد المتحدث الرسمى أن الجامعات المصرية شهدت تقدما ملموسا فى العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولى، وساهم ذلك فى الآتى:-

• ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز البريطانى من 3 جامعات عام 2016 إلى 23 جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقا لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة من 16 جامعة عام 2019 إلى 36 جامعة عام 2022.

• زاد عدد الجامعات المدرجة فى تصنيف QS البريطانى من 5 جامعات عام 2018 إلى 13 جامعة عام 2022، كما تم إدراج 31 جامعة مصرية فى تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.

• شهد عام 2022 إدراج 17 جامعة مصرية مقارنة بـ 16 جامعة عام 2021 فى تصنيف US News الأمريكى.

• فى عام 2022، تم إدراج 42 جامعة مصرية فى تصنيف SCImago الإسبانى مقارنة بـ 35 جامعة عام 2021.

وفيما يخص تطور أعداد المبعوثين للخارج كافة أنواع الإيفاد، فقد زاد عدد المبعوثين من 553 مبعوثا عام 2014 إلى 1150 مبعوثا عام 2022، بنسبة قدرها 108%.

وأشار المتحدث الرسمى أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات شهدت تطورا ملحوظا لدعم منظومة التحول الرقمى، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات فى مجال التحول الرقمى عام 2022 بتكلفة تبلغ 8 مليار جنيه، منها: أرشفة 3 مليون ورقة إلكترونية، وصول عدد المستخدمين لمنصات التعلم إلى مليون مستخدم، وصول عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية الطبية Online إلى مليون و200 ألف مستفيد، وإصدار 600 ألف شهادة مؤمنة لخريجى الجامعات، وإنشاء 75 أكاديمية هواوى، و10 معامل هواوى، و10 معامل سيسكو، و4 معامل لإنترنت الأشياء، وتدريب 20 ألف متدرب على شهادة التحول الرقمى، وإجراء الاختبارات الإلكترونية فى 84 كلية بـ24 جامعة فى نحو 1826 مقررا، وتوفير 30 ألف جهاز بالجامعات للاختبارات الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، وفى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد زاد عدد المستشفيات الجامعية من 89 عام 2014 إلى 120 عام 2022، بنسبة قدرها 35%، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

كما أكد المتحدث الرسمى، أن البحث العلمى شهد هو الآخر تطورا ملحوظا، فقد زاد عدد الأبحاث المنشورة دوليا من 15000 بحث عام 2014 إلى 38651 بحثا عام 2022، وتقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 11 مركزا، وأحتلت المرتبة الأولى إفريقيا فى مؤشر المعرفة العالمى عام 2021، حيث حصلت مصر على المركز 53 على مستوى 154 دولة.

ولأول مرة، تم إدراج 4 مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر سيماجو العالمى SCImago، وحصلت مصر على المركز 26 عالميا فى مجال النشر الدولى لعام 2021 فى مؤشر سيماجو الإسبانى SCImago للنشر الدولى، مقارنة بالمركز 28 فى عام 2020.

وأكد المتحدث الرسمى، أن الطفرة الهائلة التى تشهدها منظومة التعليم العالى والبحث العلمى يؤكد على تنفيذ الحكومة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع الهام والحيوى، مشيرا إلى تعظيم فرص الاستفادة من خدمات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز، يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التى تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة.