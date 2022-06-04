الرى: خطة بحوث المياه تحقق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، أن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه، تهدف لدعم خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.





وذلك فى إطار حرص الوزارة على أن تكون فى طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجى وتطويعه فى خدمة جميع أعمال الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومى لبحوث المياه، واستعراض موقف الدراسات البحثية للمركز بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة.

وقال الدكتور عبد العاطى، إن الوزارة تدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه، والذى يمثل مركز تميز فى المنطقة العربية وإفريقيا فى مجال دراسات المياه والمنشآت المائية، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التى حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية فى التصنيف الدولى، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية؛ الأمر الذى أسهم فى إدراج اسم المركز فى منصات التصنيف الدولى، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا فى علوم المياه، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات المركز خلال العام المالى الحالى مثل الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتى تسهم فى سهولة عرض كافة الدراسات البحثية للمركز، وإنشاء منصة إلكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار 141 دراسة، و164 تقريرا، و35 مذكرة فنية، و19 مقترحا فنيا، و54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى (2022/2021) فى المعاهد والوحدات التابعة للمركز، بالإضافة لقيام الباحثين بإعداد 7 رسائل ماجستير، و10 رسائل دكتوراه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف، فضلا عن الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات وتقييم نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة.

جدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يعد الذراع البحثى لوزارة الموارد المائية والرى، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.