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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /701820/البرلمان-يحاصر-وزيرة-الصناعة-بنحو-80-أداة-رقابية-غداوالمصانع-المتوقفة-فى-المقدمة

يواجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وزير التجارة والصناعة غدا الأحد، بـ 76 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة الصناعة فى مصر وإشكاليات المصانع المتوقفة حيث تضم المناقشات 55طلب إحاطة وسؤالان و5طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

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طلبات المناقشة العامة المقدمة فى هذا السياق من كل من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي والعضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، و العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

الجلسة تضم أيضا طلبا إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، و7طلبات إحاطة مقدمة من العضو محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق،العضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين،و محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

البرلمان يحاصر وزيرة الصناعة بنحو 80 أداة رقابية غدا..والمصانع المتوقفة فى المقدمة

النائب كريم السادات، أيضا ستتم مناقشة طلبه الخاص بضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية والعضو سحر صدقي، عن معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية والعضو أحمد الطيبي، عن خطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

كما تضم 4أسئلة العضو مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية، والعضو محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية،و العضو آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ،العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية ،ويضا طلب مناقشة عامة مقدم من العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.