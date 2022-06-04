الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد.. والقاهرة تسجل 35 درجة

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 38 درجة مئوية، جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.