تصريحات رئيس الوزراء على هامش اجتماعات البنك الإسلامى تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) نقلت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته فى الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022 فى شرم الشيخ، والتى أكد خلالها أن الدولة بدأت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه فى وضع رؤية واضحة للتعامل مع كل التحديات، وفى مقدمتها العمل على إعادة بناء الدولة، سعيا لجذب المزيد من المستثمرين.

وأضاف مدبولى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل فى إعداد وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وهدفها تشجيع إعادة إسهام القطاع الخاص مرة أخرى فى الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة إسهام استثماراته فى إجمالى الاستثمارات العامة من 30% حاليا؛ لتصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "نضع اليوم، فى إطار هذه الوثيقة برؤية واضحة، القطاعات التى ستتخارج منها الحكومة بالكامل خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات".

وتحت عنوان (ترحيب أمريكى بالمبادرات المصرية فى "COP27").. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد كشفت - خلال لقاء المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ جون كيرى - عن أن مؤتمر المناخ القادم "COP27" سيكون تحت شعار تنفيذ الطموح، ويشمل مبادرات رئيسية فى مجالات الغذاء والمياه والطاقة، كما سيتم تبادل الآراء والرؤى حول الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية.. وبالتالى العديد من الأفكار التى سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات للتصدى لآثار التغيرات المناخية بمشاركة شركاء العمل البيئى من كافة الأطراف.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة استعرضت الرؤية المصرية بالاستراتيجية الوطنية التى تتضمن التخفيف والتكيف، وكيف يمكننا تحويل الاستراتيجية إلى خطة استثمارية توفر الفرصة لمشاركة القطاع الخاص، وإعداد مصر 20 مشروعا من خلال ورقة مفاهيم أكثر تفصيلا حول الطاقة والعلاقة بين الماء والغذاء والعمل على توفير التمويل لها.

وأشارت إلى أن جون كيرى رحب بالمبادرات المصرية والاستعدادات لمؤتمر المناخ، وأكد دعمه لمصر لإنجاح المؤتمر، خاصة أنه مؤتمر للتنفيذ، كما أكد ضرورة توحيد العالم فى مواجهة التحديات للتغيرات المناخية؛ لأنه الطريق لتحقيق الطموح المنشود.

وفى الشأن الاقتصادي.. وتحت عنوان (مصر تستضيف الاجتماع الأول لـ"الشراكة الصناعية" مع الإمارات والأردن).. نقلت صحيفة (المصرى اليوم) تصريحات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع - خلال اجتماع عقدته عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من مدينة شرم الشيخ، مع كل من وزير الصناعات المتقدمة بدولة الإمارات الدكتور سلطان الجابر، ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية يوسف الشمالى - والتى أكدت خلاله أن مصر ستستضيف خلال يوليو المقبل، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة مع الإمارات والأردن، والتى ستنعقد برئاسة وزراء الصناعة فى الدول الثلاث.

وقالت الوزيرة إنها ووزيرى الدولتين الشقيقتين أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الإسراع فى تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادى والصناعى المنشود، وتنعكس آثارها إيجابًا على شعوب مصر والإمارات والأردن.

وأضافت أن الاجتماع استعرض النظام الأساسى للمبادرة، وكذا الإطار العام لمهام اللجنة العليا ودورية انعقادها واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها، لافتة فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة التنفيذية بكل دولة وتكليفها ببدء عقد اجتماعات مكثفة بدءًا من الأسبوع المقبل مع مجتمع الأعمال، لبحث آلية إشراك القطاع الخاص فى البلدان الثلاثة فى المجالات والمشروعات التى تتضمنها المبادرة.

وعالميًا.. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) تحت عنوان (موسكو تواصل عملياتها العسكرية وتهدد بضرب وزارة الدفاع الأوكرانية)، أن موسكو تعهدت بمواصلة عمليتها العسكرية فى أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم (الكرملين) قوله "إن أحد الأهداف الرئيسية للعملية حماية المواطنين فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين".

كما نقلت تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسى والتى أكد خلالها أن موسكو ستوجه ضربات مدمرة لمراكز صنع القرار فى أوكرانيا، ومن بينها وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة إذا استخدمت كييف الأسلحة التى تلقتها من واشنطن.