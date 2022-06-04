جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة العالمية القادمة التاسعة والعشرين ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة مائة ألف جنيه .





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يقرر رفع قيمة الجائزة الأولى للمسابقة العالمية للقرآن الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.