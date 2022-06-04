انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم بـ الفقه والتفسير

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمى والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، فى أول أيام الامتحانات اليوم السبت، فى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مختلِف محافظات الجمهورية.

وأضاف وكيل الأزهر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول، ووجَّه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التى تعينهم على التفوق والنجاح.

وتابع الدكتور الضوينى أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم فى المناطق الأزهرية فى مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التى تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح أن اللجان المشكَّلة سوف تباشر عملها طوال فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب فى اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.

وصرَّح وكيل الأزهر بأن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية