جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.





كما توقع الخبراء نشاط رياح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مشمس على مناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 22 الإسكندرية 30 21 وادى النطرون 34 20 طنطا 33 20 شبين الكوم 34 20 دمنهور 30 20 بلطيم 29 19 مطروح 28 20 السلوم 30 20 سيوة 36 19 بورسعيد 31 21 دمياط 30 21 الزقازيق 35 21 المنصورة 35 22 الإسماعيلية 36 20 السويس 35 20 العريش 30 19 رفح 29 19 رأس سدر 34 21 نخل 33 15 نويبع 36 23 طابا 35 22 كاترين 29 17 الطور 34 23 شرم الشيخ 37 26 الغردقة 36 25 مرسى علم 34 23 الفيوم 35 22 بنى سويف 36 22 المنيا 37 24 أسيوط 38 25 سوهاج 38 25 قنا 39 25 الأقصر 38 24 أسوان 42 26 إدفو 41 26 أبو سمبل 41 26 الوادى الجديد 40 26 شلاتين 37 26 أبو رماد 36 25 حلايب 35 23 رأس حدربة 34 22

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم السبت 4 يونيو 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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