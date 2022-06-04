الكفاءة هى المعيار.. بيان جديد من وزير الأوقاف بشأن مسابقة الأئمة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف تبدأ اليوم الأحد، بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الامتحانات المعدة بالتنسيق بين الأوقاف والجهاز .





وقال الوزير: "أطمئن الجميع وأؤكد أنه لا مجال لغير الكفاءة وقد وضعنا معا الآليات والضوابط التى تحقق ذلك" . وأضاف، أن اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب تهدف إلى اختيار أفضل المتقدمين علما وفهما وثقافة ووعيا وقدرة على التعامل مع الواقع من خلال التمكن العلمي وسعة الأفق الثقافي معا.

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