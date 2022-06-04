وزيرة التضامن تزور بيت المحترف اللبنانى  

جدة - نرمين السيد - زارت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، بيت المحترف اللبنانى بالعاصمة بيروت، واطلعت على المشغولات اليدوية ومنتجات الحرفيين والأسر بالريف اللبنانى، وذلك ضمن الجولة التى يقوم بها وفد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الذى يزور لبنان حاليا، بدعوة من وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار.





ويعد بيت المحترف اللبنانى نافذة وزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية؛ لعرض المنتجات اليدوية من الملابس والمشغولات والإكسسوارات والمصنوعات الجلدية والفخار، ويقع على ساحل البحر فى منطقة عين المريسة. كما حضرت وزيرة التضامن عروضا غنائية ومسرحية للأطفال التابعين لجمعيات رعاية ذوى الإعاقة فى المكتبة الوطنية ببيروت، ثم قامت بزيارة معرض لمنتجات تلك الجمعيات التى تقوم ببيعها من أجل تحقيق عائد مادى لانفاقه على انشطتها. ضم الوفد رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزير التنمية الاجتماعية فى الأردن أيمن مفلح، وهيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الوزير المفوض طارق النابلسى، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفى، والمستشارة شيرين الشهاوى من السفارة المصرية.

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