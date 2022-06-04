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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /701817/عايزه-تخس-كشف-حقيقة-اختطاف-طالبة-بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية كشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض نجلته لمحاولة إختطاف أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بمنطقة فيصل بالجيزة من قِبل إحدى السيدات كانت تجلس بالمقعد الخلفى لها عقب قيامها بوخذها "بإبرة" تحوى مادة مخدرة.

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بالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة ، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب (له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور) .. بالتواصل مع المذكور هاتفياً قرر أنه علم بالواقعة هاتفياً من كلٍ من (كريمته المعنية بالخبر "طالبة" - طليقته ، مقيمتان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة) .

استدعاء أهل الطالبة

بإستدعائهما نفيا ما جاء بالخبر وقررتا بعدم صحة واقعة قيام سيدة منتقبة بحقن الأولى أو محاولة خطفها ولم يحدث لها مكروه، وأن والدها إختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بسبب قيامها بالحد من تناول المأكولات بهدف إنقاص وزنها وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية، حيث ترجلت من الميكروباص وإتصلت بوالدتها لإصطحابها وإنتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل والتى حضرت وإصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

أقوال الطالبة

وأضافت بأن والدها دائم متابعة مواقع التواصل الإجتماعى ، ويقوم بنشر كافة الوقائع التى تحظى بإهتمام الرأى العام .

إلحق نفسك وركب الملصق الإليكتروني.. سحب 3012 رخصة مركبة

وعلى جانب أخر قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بسحب 3012 رخصة قيادة لعدم إلتزام أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني الخاص بالمركبات.

وقررت وزارة الداخلية، منح مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط.

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى.

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي.

تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين».