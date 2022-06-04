انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل الحكم عليه.. محطات فى قضية كريم الهواري.. تنازل أسر الضحايا.. والمتهم: "خبطت في سيارتهم غصب عني" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /701816/قبل-الحكم-عليه-محطات-فى-قضية-كريم-الهواري-تنازل-أسر-الضحايا-والمتهم-خبطت-في-سيارتهم-غصب-عني

وصلت محاكمة كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري إلى مرحلتها الأخيرة بحجز محكمة جنايات الجيزة، القضية للحكم في جلسة اليوم السبت، في اتهامه بدهس 4 طلاب في حادث تصادم الشيخ زايد وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة. تنازل آسر الضحايا، ويرصد دوت الخليج محطات تلك المحاكمة قبل النطق بالحكم.

تنازل أسر الضحايا

وأثار تنازل أسر الضحايا الـ 4 عن اتهام كرم الهوارى فى اتهام القتل الخطأ خلال الجلسة الماضية، والذي قدموا ما يفيد بتصالحهم مع المتهم أمام هيئة المحكمة جدلا كبير للرأى العام عقب ذلك.

قيمة التصالح

وتم تدوال الأنباء عن تلقى أسر الضحايا لمبالغ مالية بلغت حوالي 3 مليون و500 ألف، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 مليون جنيه لكل أسرة، وأن التصالح تم طبقا للشرع والقانون، حيث تم تحديد قيمة التصالح على أساس «الدية».

كما تم الاتفاق مع أسر ضحايا الحادث على رحلات حج وعمرة على نفقة والد كريم الهواري، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات محمد الهواري بمرتبات مجزيه.

حضور الأهالي للجلسات

وخلال الجلسات السابقة للمحاكمة شهدت حضور مكثف لذوي الضحايا، والذى ظهر على وجوههم الغضب والحزن مما فعله المتهم بأولادهم، رغم تصريحاتهم السابقة التى قالوا فيها بانهم لن يتنازلوا عن القضية مطلقا وحق أبنائهم إلا مساعي الضغط توصلت لحل معهم للتنازل وتقاضي مبالغ مالية.

أقوال كريم الهواري في القضية وشرعت جهات التحقيق في سؤال كريم الهواري، المتهم بقتل 4 أشخاص في أثناء قيادته السيارة، كالتالي:

س: ما هي أقوالك بأنك متهم بإحراز المواد المخدرة؟

ج: ماحصلش.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك بالتسبب في قتل سعيد حسن وعبد الله درويش وعمر حمدي ويوسف محمد العباسي بالخطأ؛ بسبب رعونتك في القيادة؟

ج: أيوه فعلا خبطهم غصب عني.. وماكنتش شارب حاجة.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك بأنك تجاوزت السرعة المقررة في أثناء قيادتك للسيارة وقت الحادثة؟

ج: ماحصلش.

س: ما هي تفاصيل الواقعة؟ ج: يوم الخميس كنت خارج مع أصحابي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الساعة واحدة الصبح، وبعد بوابة الرسوم؛ اتفاجئت بعربية ظهرت مرة واحدة قدامي؛ خبطت فيها غصب عني، وبعد كدا أغمى عليا ورُحت المستشفى.

س: من كان برفقتك وقت الحادثة؟

ج: كنت لوحدي.. والرؤية واضحة والطريق مفيهوش عربيات كتير.. والإضاءة كويسة.

س: ما هي السرعة التي كنت تسير عليها وقت الحادثة؟

ج: مش فاكر.

س: مِلْك مَنْ السيارة التي كنت تسير بها وقت الحادثة؟

ج: العربية بتاعتي.. ومعايا رخصة.

س: هل استخدمت آلة تنبيه وقت الحادثة؟

ج: آه.. ضغطت على كلاكس أكتر من مرة.. ومالحقتش أفرمل.

س: وما هي الحالة التي كنت عليها بعد الحادثة؟

ج: كنت فاقدًا الوعي بعد الخبطة.

س: هل لديك سوابق جنائية؟

ج: لا

إحالة المتهم للمحاكمة

كان قد أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.