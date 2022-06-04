دويدار يعتذر عن تصريحاته بشأن أم كلثوم: كان عندى جلطة ومازلت أعانى منها

جدة - نرمين السيد - اعتذر الشاعر ناصر دويدار عضو اتحاد كتاب مصر، عما بدر منه خلال الأمسية الثقافية التى أقيمت فى الاتحاد تحت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمَّة"، والتى هاجم فيها سيدة الغناء العربى "أم كلثوم".





قال دويدار، فى مداخلة هاتفية إلى برنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى على قناة "CBC": "مين أكون أنا عشان أغلط فى سيدة الغناء العربى أم كلثوم وشاعر كتبت عنه مقالات تؤكد حبى واحترامى لفنه، وأستاذ لأجيال قبل مانتولد".

أضاف: "بعد موت صديقى أحمد الحجار رابع يوم حصلت لى جلطة ومازلت أعانى منها"، متابعًا: "أصدقائى حبوا يخرجونى منها عزمونى اتكلم عن الأغنية موضوع أحبه ولايوجد معايا ورقة واحدة ولا قلم وكله من الذاكرة، وتم تصوير فيديوهات قلت فيها، (يقال، قريت، سمعت) ولم تخرج منى كلمة واحدة تقول إن الكلام ده بتاعى ولكن تم قطع الكلام من سياقه وأولادى قروا كمية شتيمه والله أنا استغربت من كمية الشتيمة وفى مواقع من المفترض بتدافع عن الحق والخير والجمال".

أردف الشاعر: "لايمكن أتسبب فى أذى أى إنسان حتى المحتقنين والغضبانين واللى بيشتموا من غير ماسمع ولا شاف".

"مانشيت" يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.