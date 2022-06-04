جامعة الإسكندرية تنشئ أول معمل فى مصر لتطوير ودعم صناعة الأبطال الرياضيين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة بصدد توقيع اتفاق لإنشاء أول معمل من نوعه فى مصر لتطوير ودعم الأداء الرياضى فى صناعة الأبطال بالتعاون مع بعض الجامعات الأوروبية وبدعم من وزارة الشباب والرياضة ليكون نقطة انطلاق فى مجال القياس والتحليل، وبهدف انتقاء المواهب الرياضية لإعداد البطل الأوليمبى.





جاء ذلك فى بيان للجامعة على خلفية افتتاح صالة اللياقة البدنية، وملعب لكرة القدم بالنجيل الصناعى بكلية التربية الرياضية بأبى قير، بدعم من وزارة الشباب والرياضة لخدمة طلاب الكلية والمجتمع الخارجى؛ مما يعد إضافة جديدة للمنشآت الحيوية للكلية، ويساعد فى استقبال الفرق الرياضية فى مختلف الألعاب الأولمبية داخل الكلية. وأشاد قنصوه بالرؤية غير المسبوقة لرعاية النشء وصناعة الأبطال التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة، التى سوف تحدث طفرة نوعية فى كافة الأنشطة الرياضية وصناعة الأبطال. وأكد عميد كلية التربية الرياضية بنين، الدكتور محمد بلال، أن الكلية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام ببرامج التنمية الرياضية داخل الإسكندرية، والتوسع فى نشر الألعاب الرياضية، والكشف عن المواهب الواعدة فى ضوء الحراك والتطور الذى تشهده منظومة الرياضة المصرية التى تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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