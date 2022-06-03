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نائب "التنسيقية" يشارك في مائدة مستديرة حول التعديلات الدستورية في كازاخستان

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:53 مساءً - محمد السيد - /701814/نائب-التنسيقية-يشارك-في-مائدة-مستديرة-حول-التعديلات-الدستورية-في-كازاخستان

شارك النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكازاخستانية، في مائدة مستديرة بعنوان "كازاخستان الجديدة: طريق التجديد والتحديث الاستفتاء العام أهم مؤسسة ديمقراطية"، التي أقامتها سفارة كازاخستان في مصر.

دوت الخليج

حضر سفير كازاخستان خيرات لاما شريف، ولفيف من المتخصصين والخبراء الاستراتجيين والسياسيين ونواب البرلمان والصحفيين والإعلاميين المصريين.

نائب "التنسيقية" يشارك في مائدة مستديرة حول التعديلات الدستورية في كازاخستان

وأكد اكمل نجاتي"نائب التنسيقية" على الدور المحورى للتعاون الاقتصادى بين مصر وكازاخستان، والشراكة التاريخية التي ستسهم في ازدهارها العلاقات التجارية بين البلادين.

 

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الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الكازاخية ولجنة الاستفتاء المركزية عقدت إحاطة مشتركة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في نور سلطان حول الاستفتاء الوطني يوم 5 يونيو حول التعديلات والإضافات على دستور جمهورية كازاخستان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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