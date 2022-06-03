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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:53 مساءً - محمد السيد - /701813/مبادرة-للكشف-المبكر-عن-الأمراض-الوراثية--للأطفال-حديثي-الولادة-بسوهاج

قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج انه في بدايه شهر فبراير من هذا العام 2022 تم افتتاح مركز الإرشاد الوراثي بالوحدة الصحية بجزيرة محروس بأخميم وذلك لتقديم خدمات تلك المبادرة .

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ويقوم المركز بتقديم خدمة العلاج والمتابعة الدورية المجانية للأطفال أصحاب الأمراض الوراثية مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم والمشورة والتوعية لأولياء الأمور وذلك للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين باي من الأمراض الوراثية ونوهت وكيل وزارة الصحة ان جميع الخدمات داخل المركز بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي من كافة الفئات العمرية .

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة "

كما يقوم المركز بصرف العلاج اللازم لهم من الأدوية او المواد الغذائية المخصصة لحالاتهم وأضافت ان المركز هو الأول في محافظات اقليم جنوب الصعيد ويستقبل الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية من المحافظة والمحافظات المجاورة من اقليم جنوب الصعيد منوهة ان المركز قدم خدماته الي "440 " طفل من محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والغردقة والوادي الجديد و تم صرف "6307 " عبوة من الألبان العلاجية المخصصة لهم لافتة الى أن جميع الخدمات داخل المركز بالمجان تماما.

وتأتي هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ضمن جهود وسعي الدولة المصرية لجعل المواليد خالين من الأمراض الوراثية. وفي نفس السياق أوضحت ايضا الدكتورة كريمة حامد أن وزارة الصحة تجري عملية مسح واكتشاف مبكر للأمراض الوراثية قبل ظهورها وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حيث ان الهدف من تلك المبادرة اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض والمضاعفات وهذا يعد استثمار كبير للغاية في صحة المواطن وتابعت أننا نقوم بالتدخلات قبل ظهور الأعراض .

حيث يتم إجراء كشف وتشخيص وتقديم العلاج للمولود وبالتالي يمنع ظهور المرض له ونمنع الإعاقة وهذا هدف الدولة الذي تتبناه من خلال هذه المبادرة بمنع الإعاقة لدى المواليد