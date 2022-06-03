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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 11:53 مساءً - محمد السيد - /701806/أثناء-نقل-العفش-قصة-مقتل-شاب--بسبب-خلافات-بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، من ضبط المتهم بقتل شاب بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، حيث شهدت القرية حادث مأساوي ، إثر مقتل شخص علي يد أخر ذبحا بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما أثناء نقل عفش في منزل.

دوت الخليج

ولقي شخص مصرعه ويدعي "عبدالعزيز .ع" إثر التعدي عليه بسلاح أبيض من قبل شخص ويدعي "إبراهيم .ع" لخلافات بينهما وتم نقل الجثمان إلى مستشفي نبروه العام كان مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء إيهاب عطية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بهوت لمأمور مركز شرطة نبروه بوقوع مشاجرة ومقتل شخص ذبحا بسلاح أبيض في الرقبة ،وتوفي عقب وصوله المستشفى ومازال الجثمان داخل مستشفي نبروه العام.

النيابة العامة

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجاري عرض المتهم على النيابة لمتابعة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت محافظة الإسكندرية واقعة محزنة، بعد أن أنهت طالبة حياتها عن طريق تناول كمية من الأقراص المخدرة، بعد أن ابتزها أحد الأشخاص بصور خاصة بها، ونشر صورها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم ثاني شرطة العامرية يفيد بوفاة طالبة بمحل سكنها بدائرة القسم إثر تناولها كمية من الأقراص المخدرة.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان إلى محل الواقعة بمنطقة الوادي بكينج مريوط ترافقهم سيارة الإسعاف وتبين وجود جثة طالبة تبلغ 16 عامًا.

أسرة الضحية

وأفادت التحريات بأن أسرة الطالبة أوضحت أن ابنتهم تناولت أقراصا مخدرة بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب قيام شخص يدعى "م.ش.إ" بابتزاز ابنتهم ونشر صور فاضحة منسوبة لها وإرسالها إلى الأقارب والتشهير بها عبر نشر الصور بعدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى تناول الأقراص والانتحار.

القبض على المتهم

وتم القبض على المتهم وعثر بحوزته على الجهاز المستخدم في الابتزاز الالكتروني موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وتم تحرير المحضر864 لسنة 2022 .

وأمر قاضي التجديدات بمحكمة الإسكندرية بتجديد حبس المتهم " م.ش.إ" 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز طالبة بصورها مما أدى إلى اقدمها على الانتحار ووفاتها بسبب تهديده لها.