وزيرا المالية المصرى والقطرى: الأزمة الاقتصادية ذات تبعات صعبة على العالم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، ونظيره القطرى على بن أحمد الكوارى ضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم؛ من أجل تخفيف حدتها على المواطنين.





جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار "بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".

واستعرض الجانبان- بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة- المشهد الاقتصادى العالمى الذى يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب فى أوروبا، لتلقى بظلالها على اقتصادات الدول، وتضعها تحت ضغوط وصعوبات قاسية، بما أحدثته من اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عاما.

وبحث الوزيران سبل تطوير التنسيق الثنائى، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبى بين البلدين؛ تشجيعا للاستثمار المشترك.

وأكد وزير المالية، أن هذه الأجواء المضطربة التى يعانيها الاقتصاد العالمى، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الصمود فى مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات.

وقال إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

وأشار إلى حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطرى خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين.