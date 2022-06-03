محافظ مطروح: بدء أعمال شركة الإنقاذ بالشواطئ حفاظا على سلامة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، بدء أعمال شركة الإنقاذ بالشواطئ، والتى تم التعاقد معها؛ لتحقيق مزيد من الحماية من الغرق مع المراقبة والمتابعة للمصطافين بمياه البحر على طول الشواطئ العامة وعددها 15 شاطئا خلال موسم الصيف الحالى.





من جانبه.. أوضح رئيس مجلس مدينة ومركز مرسى مطروح رضا جاب الله، أن الشركة المكلفة بالإنقاذ بها 100 سباح وغطاس مؤهلين ومدربين للعمل بشواطئ مطروح العامة، مع وجود 6 "جيت سكى" ومعدات وأجهزة الإنقاذ الأخرى لدى الشركة.

فى سياق متصل.. قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح الدكتور إبراهيم خالد، إن إدارة المياه بالشركة نفذت أعمال تدعيم شبكات المياه بعدة مناطق بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة- فى بيان، اليوم- إن هذه الأعمال تأتى فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها الشركة؛ لاستقبال موسم الصيف واستيعاب تزايد أعداد المصطافين الوافدين للمحافظة؛ لقضاء عطلتهم أثناء هذه الفترة وزيادة الطلب على المياه.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ أعمال تدعيم لشبكات المياه بعدد من المناطق ومنها (منطقة الكيلو 2 شارع 15 - منطقة شارع المجمع - منطقة علم الروم شارع الغرباوى والإذاعة - منطقة الريفية عزبة فرنسا).

وأوضح أنه تم حصر جميع المناطق التى تتكرر بها شكاوى بعض المواطنين من ضعف وصول مياه الشرب، والتى غالبا ما تكون فى مناطق مرتفعة أو فى نهايات شبكة توصيل المياه، وجار تنفيذ عمليات التدعيم بالمناطق بهدف الانتهاء من جميع المناطق المستهدفة قبل بداية فصل الصيف، وذلك حرصا من الشركة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، واستيعاب أية مشاكل قد يتوقع حدوثها مستقبلا وسرعة حلها على الفور.