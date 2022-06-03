وزير الخارجية الصربى والسفير المصرى يبحثان التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - استقبل نيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربى، باسل صلاح سفير مصر فى صربيا، وتناول اللقاء مجمل علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، بالإضافة إلى أهم التطورات على المستويين الإقليمى والدولى.





تناول السفير المصرى فى صربيا، أهم التطورات الجارية فى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم المقترحات المطروحة لتعزيز التعاون الاقتصادى، لا سيما فى مجالات التجارة والزراعة، مؤكدا توافر إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص. كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتناولا جهود البلدين فى التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأكد وزير الخارجية الصربى على إمكانية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وصربيا لمواجهة التداعيات الحالية والمحتملة للأزمة، وذلك فى سياق الحد من الآثار الاقتصادية السلبية على الدولتين والناجمة عن استمرار الأزمة فى أوكرانيا.

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