وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الهولندية التعاون على هامش مؤتمر ستوكهولم +50

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع نظيرتها الهولندية فيفيان هيجنن آليات التعاون المشترك فى ملفى المناخ والتنوع البيولوجى، على هامش مؤتمر "ستوكهولم +50" الذى تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد.





وأعربت وزيرة البيئة اليوم الجمعة، عن سعادتها باللقاء لبحث القضايا المشتركة وسبل التعاون من أجل حماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية ودمج العمل البيئى بقطاعات الطاقة والمياه.

وأكدت -بوصفها المنسق الوزارى والمبعوث لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27- الحرص على تحقيق تقدم كبير فى كافة مسارات التفاوض، التى بدأت الدولة فى العمل على بعضها فيما يخص الهدف العالمى للتكيف، مشيرة إلى بدء مناقشات واسعة مع مختلف الأطراف حول برنامج العمل الخاص بالمؤتمر، لتعجيل عملية تحديث المساهمات الوطنية المحددة للدول، والتى انتهت مصر حاليا من إعدادها وستعلنها قريبا، خاصة بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الشهر الماضى.

وأوضحت أن مصر تعمل على دعم حماية البيئة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من الإجراءات؛ من أهمها تعديل السياسات واللوائح والقوانين ووجود مناخ داعم للانتقال والتحول التدريجى للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى معايير الاستدامة البيئية وتضمينها فى موازنة الدولة، إذ تم وضع هدف طموح بأن تكون 50% من مشروعات الدولة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030، كما تم إطلاق السندات الخضراء التى ركزت على مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ؛ مثل مشروعات النقل والصرف الصحى.

ولفتت الوزيرة إلى العمل على توفير مشروعات مربحة فى هذا الصدد؛ مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقطاع إدارة المخلفات، المبنية فلسفته على مفهوم الاقتصاد الدوار، ويستهدف عددا كبيرا من الشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى هذا المجال فى عدد من محافظات مصر.

واستعرضت الوزيرة الرؤية المصرية فى ربط الطاقة الجديدة والمتجددة بتحلية المياه وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وخاصة مجال الطاقة، مشيرة إلى المشروعات التى نفذتها الحكومة المصرية لإحلال واستبدال السيارات للتحول نحو الغاز الطبيعى.

وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى أن يحقق مؤتمر المناخ طموحات الشعوب فى التصدى لآثار التغيرات المناخية والعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر جلاسكو للمناخ فى هذا الشأن بالتحرك خطوة للأمام من خلال عقد مزيد من المناقشات المفتوحة وتبادل الرؤى للخروج ببعض الأفكار والسيناريوهات الملهمة، وذلك لإعطاء دفعة للأجندة العالمية نحو العمل البيئى.

من جانبها، أعربت وزيرة البيئة الهولندية عن تطلع بلادها لتقديم الدعم اللازم لمصر فى رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP 27، والتنسيق المشترك لفتح المجال للمناقشات وتبادل الرؤى خاصة حول مؤتمر المياه المزمع عقده العام القادم للبحث عن أفضل الطرق لتحفيز العمل البيئى عالميا.