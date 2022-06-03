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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /701809/etisalat-misr--رقم-خدمة-عملاء-اتصالات-مصر-السريع-تعرف-عليه

يتساءل عملاء اتصالات مصر باستمرار عن رقم خدمة عملاء اتصالات للموبايل أو أرقام خدمة عملاء اتصالات ADSL الخط الساخن لتنفيذ استخداماتهم أو الاستفسار عن خدمات شركة اتصالات مصر المتعددة أوتقديم شكاوي في خدمة عملاء اتصالات لتجاهل مشكلاتهم المختلفة، لذلك يقدم دوت الخليج كل ما تريدون معرفته رقم خدمة عملاء اتصالات مصر للموبايل.

رقم خدمة عملاء اتصالات مصر للموبايل - للتواصل من أي خط اتصالات علي خدمة عملاء اتصالات برقم 333. - رقم خدمة عملاء اتصالات مصر من أي خط أرضي علي رقم 0235346333. - رقم خدمة عملاء اتصالات مصر الهاتف المحمول علي : 01111234333. - من أي خط دولي علي رقم 201111234333+. أرقام خدمة عملاء اتصالات ADSL الخط الساخن - للاتصال علي خدمة دي إس ال من أي خط اتصالات علي رقم : 777. - من أي خط أرضي علي رقم : 0235346377. - من أي خط دولي علي رقم : 201111234777+. معرفة رقم خدمة عملاء اتصالات الأرضي يمكنكم التواصل علي خدمة العملاء من خلال الخط الأرضي علي رقم : 0235346333.

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