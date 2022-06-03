النقل: ندرس تنفيذ الخط الرابع من القطار السريع بين بورسعيد حتى أبو قير

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تدرس تنفيذ الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع، بحيث يصل بين محافظة بورسعيد شرقا حتى أبو قير غربا ليصل الخط الأول من القطار فى الإسكندرية.





جاء ذلك خلال جلسة بعنوان تمويل التخفيف من تأثير تغير المناخ والوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية الجديدة والمنعقده على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية فى مدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 1 - 4 يونيو الجارى.

وشدد الوزير على أنه لا يجب ان يكون لدينا 6 محافظات فى الجمهورية مثل بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، اسكندرية ولا يربطها وسيلة نقل جماعى واحدة.

وقال إن هذا المشروع ينفذه القطاع الخاص المصرى لأول مرة، على غرار التعاون بين وزارة النقل وشركة سيمنز، حيث ستتولى الشركات الخاصة ومجموعة بنوك عالمية توفير التمويل اللازم وتنفيذ الأنظمة والوحدات المتحركة، بينما ستتولى وزارة النقل مباشرة أعمال البنية التحتية للمحطات والجسور والاسوار.

وأشار إلى أن وزارة النقل تولى أفضلية للقروض ذات الشروط الميسرة والحصول على تمويل يكاد يكون حسن، فكل التمويل من المؤسسات والبنوك الدولية بفائدة ميسرة تصل 9 من الف بفترة سماح 15 عام، ثم فترة سداد تصل 25 سنة.

وقال وزير النقل، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى جميع مشروعات قطاع النقل، كما سيتم افساح المجال نحو مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى المشروعات التى تديرها الحكومة، ومنها على سبيل المثال الموانئ المصرية.

وأكد الوزير أن طرح الموانئ المصرية للشراكة مع القطاع الخاص لا يعنى بيعها او نقل ملكيتها بالكامل من الحكومة للمستثمرين، حيث ستحتفظ الدولة بدورها وملكيتها البنية الأساسية من أراضى وارصفة وأعمال تكريك المحطات والموانئ، وستقتصر الشراكة مع القطاع الخاص على طرح إدارة البنية الفوقية لاستغلالها بشكل أمثل لمشغلين عالميين.