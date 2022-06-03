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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701805/القوات-المسلحة-تنعى-شهداء-الواجب-بقوات-حفظ-السلام-المصرية-بدولة-مالى

تُنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى إثر إنفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام .

دوت الخليج أسفر الحادث عن إستشهاد (2) ضابط صف وإصابة جندى من قوات حفظ السلام المصرية .. ويجرى حالياً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة . وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصاب بالشفاء العاجل . القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى وتؤكد القوات المسلحة عن أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة .

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