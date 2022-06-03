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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701804/فشل-فى-اغتصابها-سروجي-سيارات-يقتل-والدته-بالبحيرة

فى جريمة تقشعر لها الأبدان أقدم شاب على اغتصاب والدتها بعزبة عيطة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، بعد فشله في اغتصابها تحت تهديد السلاح صباحا اليوم.

دوت الخليج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان البلاغ وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة.

البداية عندما تبلغ إلى مدير أمن البحيرة بلاغا من مباحث مركز بدر يفيد بوفود بلاغ من مواطنين حول عثورهم على جثة سيدة مسنة، وعلى الفور توجه ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أن الجثة لسيدة فى العقد السادس من عمرها، وبها آثار طعن وكدمات بمناطق متفرقة من الجسم.

مصدر أمني

وقال مصدر أمني لـ دوت الخليج أن التحريات الأمنية الأولية كشفت إتهام عمار ٢٢ سنة سروجى سيارات نجل المجني عليها، بقتلها مستخدما سلاح أبيض، وذلك خوفا من افتضاح أمره، بعد أن حاول التعدى عليها جنسيا فجر اليوم، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

إنقاذ مصر الجديدة من كارثة قبل انفجار سيارة بترول

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ف السيطرة علي حريق شب في كاوتش سيارة نقل مواد بترولية بمصر الجديدة قبل انفجارها، حيث قامت أجهزة الأمن برفع آثار الحادث.

تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بنشوب حريق بـ فردة كاوتش فى تانك سيارة مواد بتروليه امام العقار رقم 3 ش ابو بكر الصديق أمام مطلع كوبري المحكمة – مصر الجديدة. على الفور قام اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة بتوجيه ادارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع قسم مصر الجديدة وشرطة النجدة والمطافى ووحدة الرصد البيئى وشركة النظافة الى مكان البلاغ الذين تمكنوا من السيطرة وإخماد الحريق

وتم استدعاء المكنسة ورفع كفاءة نظافة المكان وإزالة آثار الحريق وتسيير حركة المرور.

حبس شخصين قتلا أخر بالعياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل أخر لوجود خلافات بينهم بمدينة العياط.