انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات WE توفر 5 خدمات غير النت والمكالمات.. تعرف عليهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701803/المصرية-للاتصالات-WE-توفر-5-خدمات-غير-النت-والمكالمات-تعرف-عليهم

تقدم شركة المصرية للاتصالات WE العديد من الخدمات بجانب الإنترنت والمكالمات، والكثير لايعلم عنها، خاصة أن شركة المصرية للاتصالات الرائدة في عالم الاتصالات بمصر، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن الشركات المنبثقة تحت مظلمة المصرية للاتصالات WE والخدمات التى توفرها.

خدمة الهاتف المحمول WE

انطلقت شبكة WE من المصرية للاتصالات عام 2017 لتصبح الشركة الرابعة في عالم الاتصالات بعد فودافون وأورنج واتصالات مصر، وأتاحت وي ثمن الدقيقة ليكون أبسط سعر في مصر مقارنة بالشركات الآخري.

خدمة الإنترنت المصرية للاتصالات

لا أحد يغفل عن خدمة الإنترنت المصرية للاتصالات بعد اندماجها مع شركة تي داتا لتكون تحت مظلة المصرية للاتصالات WE وتقديم أفضل العروض على باقات نت وي للإنترنت الموبايل والإنترنت الأرضى بأسعار تنافسية مع الشركات الآخري وتناسب جميع الفئات.

التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

وفرت الشركة المصرية للاتصالات خطوط للتليفون الأرضي، منذ انطلاقها لتكون الرائدة في هذا القطاع بمص، إلي جانب خطوط الهاتف المحمول.

خدمة xceed

تعتبر شركة أكسيد خدمة عملاء للتعامل مع الشركات الأجنبية.

خدمة centra

هى عبارة عن مؤسسة لتصنيع الحاسب الآلي.

MERC

شركة اتصالات لاسلكية، ومن أشهر شركات الاتصالات في هذا القطاع.