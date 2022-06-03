الخط الساخن لشركة ريفي .. "قروض مضمونة"

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - الخط الساخن لشركة ريفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتساءل عنها الكثير من المواطنين ممن يرغبون الحصول على قروض لتلبية احتياجاتهم أو إقامة مشروع خاص بهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، وتكون قروض شركة ريفي مضمونة وفق إجراءات وشروط بسيطة، ولا يكون رقم الخط الساخن لشركة ريفي لكن هناك أكثر من رقم تليفون للتواصل وهو مايوضحه دوت الخليج في السطور التالية.

عنوان شركة ريفي الرئيسي يتحدد عنوان شركة ريفي الرئيس في المعادى الجديدة 24 ش 270 المعادى الجديدة - المعادى – القاهرة رقم شركة ريفي يمكن التواصل مع شركة ريفى من خلال الأرقام الآتية: - التليفون: 0227047171 - 0227042666 - 0227055447 - 0227055446 - الفاكس: 0227046363 شركة ريفي تعتبر شركة ريفى واحدة من الشركات التى تقدم قروض وأكثر من أنواع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات العملاء ومساعدة الشباب والحد من البطالة وخلق فرص عمل وتحقيق وسائل للنهوض بالاقتصاد القومي وتحسين دخول العديد من الأسر في مختلف المحافظات.

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