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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701799/أشرف-رشاد-يتفقد-القافلة-الطبية-لأمانة-مستقبل-وطن-بالقاهرة-ويوجه-بدعم-الأسر-الأكثر-احيتاجا

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطن، تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف ، ظهر اليوم، القافلة الطبية التي تنظمها أمانة القاهرة بقيادة النائب محمد ماهر، أمين العاصمة ، والنائب ناجح جلال أمين التنظيم لأهالي الجمالية.

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جاء ذلك انطلاقًا من مسؤولية الحزب المجتمعية ودوره الوطني في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وشملت القافلة ١٤ عيادة من بينها (الباطنة والأطفال والعظام والأشعة والأنف والأذن والمسالك والضغط والرمد) بجانب صيدلية للدواء.

ووجه "رشاد" خلال جولته، بتقديم خدمة طبية جيدة لجميع الأهالي المترددة على القافلة ومساندة كل الحالات التي تحتاج للدعم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وكانت قد استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة المنيا.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

مستقبل وطن يعقد اجتماعا تنظيميا بالمنيا

وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

على جانب آخر، أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، عن بدء المرحلة الفعلية الثالثة من مبادرة "هدية الرئيس"، باستبدال السيارات المرسيدس القديمة سعة 7 راكب في شمال سيناء، بأخرى حديثة ماركة لادا تعمل بالغاز الطبيعى، ويعد ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأكد "الحزب"، أن إستبدال السيارات يكون مجاناً بدون دفع أي مقابل، حيث تكون مكافأة من الحزب لفئة مهمة في المجتمع السيناوي، لافتاً إلي أن تقديم الـ 50 سيارة يتم خلال 3 ايام من تاريخ النشر.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم ومساندة جميع المبادرات التي تخدم المواطن السيناوي، وتدعم توجهات وسياسات القيادة المصرية الحكيمة.