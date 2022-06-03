مصرع شاب غرقا بإحدى الترع بالشرقية

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - منذ ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجات من الطقس الحار، ارتفعت أعداد ضحايا الغرق، حيث لقي شاب مصرعة غرقا، في إحدى الترع بمحافظة الشرقية اليوم بعد أن نزل للسباحة في الترعة.

تحيا مصر

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ أهالي قرية الديدامونالتابعة لمركز فاقوس بغرق شاب في مياه الترعة أثناء السباحة خربا من حرارة الجو المرتفعة.

تفاصيل الواقعة

ودفعت مديرية أمن الشرقية، بمجموعة من رجال الإنقاذ النهري، لبدء البحث عن الجثمان، بعد أن جرفتها مياه الترعة، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لمحاولة العثور على الجثمان وانتشالة.

وأضاف أحد أهالي القرية أن أحد الأشخاص شاهد الصبي أثناء نزولة للسباحة في مياه الترعة، ولكن تعرض للغرق بسبب قوة تيار المياه، وحاولا بعض الأهالي النزول للحاق به إلا أن الجثمان اختفى في مياه الترعة، مما اضطرهم لإبلاغ رجال الإنقاذ النهري والشرطة لمحاولة العثور على الجثمان.

وفي سياق منفصل أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت الأستاذة هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ماتم رفعه خلال أسبوع 166 إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد 10 إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 18 إعلان بحى أول الزقازيق.

كما تم إزالة عدد 15 إعلان بحي ثاني الزقازيق وعدد 11 إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد 100 إعلانات بمركز ومدينة الحسينية وعدد21 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد17 إعلان بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 15 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 20 إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد 10إعلانات بمركز ومدينة بلبيس وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد ويأتى.

الحفاظ على الذوق العام

ويأـي ذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها.