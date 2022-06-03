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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701794/مين-كان-سبب-مسلم-يطرح-أحدث-أغانيه-على-يوتيوب-فيديو

طرح المطرب مسلم أغنيته الجديدة “مين كان سبب” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المتوقع أن تحظى بنجاح كبير نظرًا لشعبيته الواسعة، وتصدره التريند بجميع أغانبه.

دوت الخليج يرصد لكم طرح مسلم أحدث أغانية بعنوان “مين كان سبب” وذلك خلال السطور القادمة

أغنية مين كان سبب

والأغنية من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، وهي من نوع الأغاني الدرامية الحزينة المعتادة لـ مسلم.

كما حظيت الأغنية السابقة لها “مابهتمش” حوالي ربع مليون مشاهدة في يوم واحد فقط، وكانت من الطابع الحزين الذي يشتهر مسلم به، وهي من كلمات ابراهيم عبد اللطيف، وجاءت بعض كلماتها: مابهتمش وانا معاكي بشئ كان عدى قبليكي مابهتمش عشان حسيت حياتي اتغيرت بيكي مافيش مسافات صحيح بينا لكن جوَّايا 100 حاجز يا أقرب شئ بعيد عنّي انا فعلاً بقيت عاجز ملامحی الحُزن غيّرها وطعم الضحكة أصبح مُر وكل دقيقة بخسرها..

كلمات أغنية مين كان سبب

وقفت ساعات الكون بتبكي في بعدها.. حتى الهوا مبقاش يغازل السما.. مين كان سبب وقفت دموعي ف وقتها، ساعة الوداع.. حتى أنا.. ما بقتش أنا.. مين كان سبب.. وقفت بكل ما فيها تنهي المسألة، مشيت وروحي عندها.. أنا كنت إيه من قبلها.. والحبر دايب ع الورق.. صورنا لما حرقتها.. غريبة قلبي اللي اتحرق.

عينك رصاص وغريبة لما قتلني كان مسموح.. لعيوني يبكوا لكن ماخوفتش وقتها من الموت.. فضلت متعلق ف حضن الوقت لما يفوت.. كان الوداع يشبه فراق الروح.. بتقول عشآن ترتآح.. ؟هتسيبني للأيآم.. ويهون عليآ انسآك..وتسيب في نفسي ودآع.. باين في عينك إني مش صعبآن عليكي أكيد.. طب ودعيني، قبل اما تمشي ولو بحضن اخير انا كنت عارف من البدايه إنك ما حبتنيش وفضلت متعلق بحلم بعيد.. ما وصلنيش.. وقفت بكل ما فيا، اراضي ف كبرها كإنه ذنبي مش ذنبها.. يارتني موتت في وقته.. من امتى دمعي كآن فرق، كل اللي كان بيننا انتهى.. رجع لي عمري اللي اتسرق.