انت الان تتابع تفاصيل خبر لله الأمر.. ميار الببلاوي تعلن عن إصابتها بكسر في القدم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701790/لله-الأمر-ميار-الببلاوي-تعلن-عن-إصابتها-بكسر-في-القدم

أعلنت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن تعرضها لإلتواء في القدم بعد خروجها من القناة مباشرةً، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم تعرض ميار الببلاوي لإصابة في القدم

إصابة ميار الببلاوي

وكتبت ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:“لله الأمر من قبل ومن بعد رجلي وأنا خارجة من القناه اتلوت وشكلها اتكسرت، وِرمت وازرقت والألم لا يحتمل المشكلة مش قادرة أحركها ووش رجلي كأنه نار حد يعرف أعمل إيه النهارده الجمعة ودكتوري في الساحل راجع بكرة بالليل”.

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الفنانة ميار الببلاوي لأول مرة عن أسباب تعدد زيجاتها التي وصلت إلى أربعة مرات، وذلك أثناء حلولها ضيفة في برنامج «هي وهما» المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم مع الإعلامية أميرة عبيد.

ميار الببلاوي والزواج 4 مرات

صرحت الفنانة ميار الببلاوي، عن السبب في زواجها 4 مرات، فقالت: أنا ست ملولة ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير. وحظي وحش في كل زيجاتي وعايزة حد يبتكر ويفاجئني.

وتابعت ميار الببلاوي، قائلة: محدش من أزواجي يستجرى يقولي بطلي تمثيل هما أصلا تزوجوني عشان ممثلة ومشهورة.

وأضافت قائلة: أكبر درس تعلمته في حياتي عدم التنازل عن شغلي مهما كانت الظروف وهيكلفني إيه إي حاجة ممكن تستني شوية إنما الشغل لأ الحجاب عملني عدم الشكوى للناس الشكوى لله في سهام الليل.

أزمات ميار الببلاوي الصحية

وتعرضت الفنانة ميار الببلاوي خلال الفترة الماضية لإصابة قوية في قدمها بعد سقوط ضلفة الدولاب عليها وتسببت في كسر أربعة أصابع من قدمها وتعرض أصبعها الأكبر للتهتك، حيث نشرت البلبلاوى صوراً من الإصابة التي تعرضت لها في قدها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت ميار الببلاوى معلقة على الصور:"آسفه لبشاعة المنظر، وعارفة انكوا زهقتوا منى بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك، بفتح ضلفه الدولاب الصبح وقعت على رجلى كسرتلى أربع صوابع، وصابعى الكبير تهتك تماما، وعملت عمليه شالولى الضافر، دى رجلى الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا بس الحمد لله متكسرش، ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفه أقول أدعولى بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفه أنكم زهقتوا منى بس دا قضاء ربنا اللهم لا اعتراض"