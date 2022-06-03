انت الان تتابع تفاصيل خبر بعتذرلها في تربتها والتعبير خاني.. أول تعليق من ناصر دويدار بعد إتهامه بإهانة أم كلثوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701784/بعتذرلها-في-تربتها-والتعبير-خاني-أول-تعليق-من-ناصر-دويدار-بعد-إتهامه-بإهانة-أم-كلثوم

حل الشاعر ناصر دويدار المتهم بإهانة كوكب الشرق أم كثلوم، ضيف استوديو دوت الخليج ليكشف عن حقيقة تصريحاته التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، وكانت حديث السوشيال ميديا، ونرصدها لك في الآتي.

تصريحات ناصر دويدار لـ دوت الخليج

- بتجيبوا من الكلام، وفي تعمد تشويه وركوب للتريند

- كل الناس اللي اصطادت من التصريحات يوم الندوة بعد ما اتشتم فيا انا وابويا عايزني اخش معاهم على الهوا

- وعن زيجات أم كلثوم انا قولت "قيل" ومقولتش معلومة موثقة

- الموضوع دلوقتي تقلص ومبقاش في شعراء

- انا كمهتم من حقي ارصد هذا التقلص، وخاني التعبير

- ومبقاش في غير الشاعر المغمور، او الشاعر اللي مالوش لازمة

- اسرة ام كلثوم هتقيم دعوة على ايه، ولو شايفة انها عايزة تقيم دعوة، انا معنديش مشكلة

- حبي لام كلثوم حب طاغي وهي وطنية وساعدت مصر والمجهود الحربي يشهدلها

- انا مين عشان اشتم ام كلثوم

- رسالة لاسرتها اذا كان لنا كبار في الفن، أم كلثوم كبيرة الفن والوطنية

- أنا أصيبت بجلطة مخلياني برا الزمن وبرا الحياة، وانا مين انا عشان اغلط في ام كلثوم؟

- انا مين واقصد ايه، وايه الجهة اللي بتمولني عشان اشتم هرم مصر الرابع

- انا بعتذر لام كلثوم في تربتها واسرة ام كلثوم

- لا يمكن رمز عظيم وطني زي ام كلثوم اتلفظ بلفظ عليه، لكن التعبير خانني

- لو عايزين تقتصوا لحد عن طريقي روحوله مباشر

- الموضوع مدبر حد مضايق من اتحاد الكتاب متجيبوهاش عن طريقي، والجزء فيه تصفيات حسابات عن طريقي

- معنديش مانع يحققوا معايا ويشوفوا كنت انا اخطأت ولا لا، وايه المشكلة اني اغلط واعتذر

- بلغوني اني متحول للتحقيق وقولتلهم تحت امركم

أسرة أم كلثوم وناصر دويدار

ومن الجدير بالذكر، أن قررت أسرة الفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاعر والكاتب ناصر دويدار بتهمة الإساءة للراحلة والشاعر أحمد رامي.

قالت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، في تصريحات صحفية لها إنها ستتخذ الإجراءات القانونية في موضوع الإساءة للفنانة الراحلة ولذلك فوضت المستشار القانوني ياسر قنطوش بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها ناصر دويدار في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي.

وأصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، بيان صحفي له يشير من خلاله أن أسرة كوكب الشرق تواصلت معه بالفعل وأنه سيبدأ غدا السبت، في رفع دعوى قضائية ضد ناصر دويدار يتهمه عن طريقها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسئ.

ويشار أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر كانت قد أصدرت بيانا صباح اليوم الجمعة جاء به: "تابعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام، حول ما تردد عن وجود بعض التجاوزات اللفظية، والإساءة التي صدرت عن أحد أعضاء النقابة.. وكان مشاركا في ندوة تتبع إحدى لجان النقابة”.