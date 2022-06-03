عاجل- ظهرت الآن.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابـط

واعتمد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام التعليم الأساسى، مساء أمس الخميس، بنسبة نجاح 83%.

ووفقا للمديرية، بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186 ألفا و273 طالبا وطالبة، حضر منهم 180 ألفا و591 طالبا وطالبة، ونجح 147 ألفا و653 طالبا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية نسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنسية بنسبة نجاح 87%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، أن هناك 155 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية فى فى القاهرة، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8%، تلتها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.