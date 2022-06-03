إيبارشية الزقازيق تشارك فى احتفالات الشرقية بالعائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح بعيد دخول المسيح أرض مصر وتذكار زيارة العائلة المقدسة، كما شارك الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية ووفد ممثل لها فى احتفالات عدد من المؤسسات بذكرى زيارة العائلة المقدسة.





وشارك الأنبا تيموثاوس ووفد مرافق فى افتتاح النسخة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والذى بدأته محافظة الشرقية هذا العام ضمن احتفالاتها بمحطة تل بسطا من مسار رحلة العائلة المقدسة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وصلى الأنبا تيموثاوس عشية عيد دخول المسيح أرض مصر، فى مقر المطرانية بالزقازيق وأقيمت بعدها احتفالية بمناسبة العيد، تضمنت فقرات من الكلمات والترانيم.

كما أقيمت احتفالية موسعة فى موقع المحطة عند البئر الذى شربت منه العائلة المقدسة فى تل بسطا، شارك فيها نيافته إلى جانب صاحبى النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وحضر الأنبا تيموثاوس مع وفد كنسى الاحتفالية التى نظمتها جامعة الزقازيق للعام الثانى على التوالى بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.