متحدث الصحة: نجحنا فى تصنيع أول عقار فموى لعلاج فيروس سى

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "فى المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالى، على فضائية CBC، أن المبادرة بشكلها الحالى للقضاء على فيروس سى، فقد انطلقت فى شهر أكتوبر 2018، بهدف جعل مصر خالية من فيروس سى، وأن تكون نسبة الإصابات أقل من 1% من عدد السكان، كما ضمت المبادرة الكشف كذلك عن الأمراض غير السارية أو غير المعدية كالسكر والضغط والسمنة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن مبادرة 100 مليون صحة هى المبادرة الكبرى التى تندرج أسفلها كل المبادرات المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين، وهى جزء أساسى من المبادرة الرئاسية الكبرى «حياة كريمة»، فى سعى الدولة الحثيث لبناء الإنسان المصرى، وجزء من هذا البناء أن يحيا الإنسان حياة صحية.
وتابع أن المبادرة قد تم إطلاقها فى عام 2014 بهدف أن تكون مصر خالية من فيروس سى، وحينها نجحت الدولة المصرية فى الحصول على أول عقار فموى لعلاج فيروس سى، وكانت تكلفته فى هذا الوقت 28 ألف دولار فى العلبة، ونجحت الدولة فى الحصول عليه بـ300 دولار.
وأوضح أنه خلال 7 شهور تمكنت الدولة من خلال وزارة الصحة من فحص 70 مليون مواطن، وأكثر من 68 ألف شخص من غير المصريين المقيمين على الأراضى المصرية، وهذا يؤكد أن مصر تتعامل بعدالة مع كل المقيمين على أرضها وتقدم لهم الخدمات دون تفرقة.
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