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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 08:49 مساءً - محمد السيد - /701797/تركي-آل-الشيخ-ينفي-انتقال-أليو-ديانج-لصفوف-نادي-الميريا-الإسباني

أنهى تركي آل الشيخ، مالك نادي آلميريا الإسباني، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حالة الجدل التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول انتقال بعض لاعبي الدوري المصري إلى النادي الإسباني.

دوت الخليج

ونفى تركي آل الشيخ نفيًا قاطعًا انتفال أيًا من لاعبي الدوري المصري إلى صفوف نادي آلميريا الذي صعد حديثًا إلى الدوري الإسباني هذا العام، من خلال منشور لها على صفحته على فيس بوك.

تركي آل الشيخ ينفي التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري والسعودي

وكتب "آل الشيخ": لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات الميريا في الصيف…صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد…”.

وأضاف: “لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس…الميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية…تحياتي".

انتقال ديانج لألميريا الإسباني

وكان الإعلامي عمر ربيع ياسين قد صرح بأن الأهلي تلقى عرضًا رسميا من نادي ألميريا الإسباني من أجل الحصول على خدمات نجم الوسط المالي أليو ديانج، وهو ما نفاه تركي آل الشيخ.

تأهل نادي ألميريا إلى الليجا

وكان فريق نادي الميريا الإسباني قد تأهل إلى دوري الدرجة الأولى "لا ليجا" بعد تعادله مع ليجانيس في الجولة 42 والأخيرة من المسابقة.

وتصدر الميريا ترتيب أندية الدرجة الثانية برصيد 81 نقطة فيما رافقه بلد الوليد بعدد النقاط نفسه ليتأهلا إلى "الليجا" فيما هبط منها كل من ليفانتي وألافيس وغرناطة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها الميريا إلى الدوري الإسباني بعد غياب 7 سنوات، منذ المشاركة في المسابقة لآخر مرة في موسم 2014-2015.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ تملك نادي الميريا منذ عام 2019، وكان قريبا من التأهل في الموسمين الماضيين، ولكنه خسر السباق في الأمتار الأخيرة، قبل أن ينجح هذا الموسم في الصعود.

تركي آل الشيخ يعلن التعاقد مع لاعبين عرب وسعوديين

وإبان صعود الفريق الإسباني، ظهر تركي آل الشيخ في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في التويتر، وهو يحمل لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني ويحتفل بصعود نادي ألميريا إلى مصاف دوري الدرجة الأولى (لا ليغا).

ودون تركي آل الشيخ: "أخيراً جا.. وعدنا في 3 سنين وجبناه في 3 سنين.. الحمد لله"، في إشارة منه إلى تمكّن الإدارة من تحقّيق إنجاز الصعود لدوري الكبار، بعد مرور 3 أعوام على استحواذها على نادي ألميريا".

وأعلن أنه سيتم التعاقد مع لاعبين جدد، قائلًا: "سنتعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب في الدوري الموسم المقبل.. يلا الله يكتب الخير".