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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 08:49 مساءً - محمد السيد - /701796/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-ينتقد-الفلوس-بتطلع-ناقصة

انتقد عميل البنك العربي الأفريقي أداء المصرف ومستوي التعامل مع خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي، بالإضافة إلى الاعطال المتكررة في ماكينات البنك العربي الأفريقي للصراف الآلي والتى تصرف الأموال ناقصة على حد وصفه، ويرصد دوت الخليج تعليقاته ضمن شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي.

البنك العربي الأفريقي

وقال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"،: "هل من المعقول أن مكن الصراف الآلي التابع للبنك المحترم إنه يطلع الفلوس ناقصة أكتر من مرة.. وعندما اتقدم بنموذج اعتراض من شهر مارس الماضي لا يتم الرد على حتي الآن".

خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي

تستطيعون التواصل أيضا مع أحد ممثلي خدمة العملاء في البنك العربى الأفريقي وذلك عن طريق الرقم الخاص بالخط الساخن 19555، من خارج مصر: 24886679 (202+) أو من خلال موقع البنك العربي الأفريقي لتقديم الشكاوي والاستفسارات المختلفة عن الخدمات التى يوفرها البنك العربي الأفريقي الدولي لدعم عملائه من مختلف أنحاء الجمهورية خاصة أنه يمتلك فروع عديدة.