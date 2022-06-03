ظهرت الآن..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 08:49 مساءً - محمد السيد - /701793/ظهرت-الآنرابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-القاهرة-الترم-الثاني-2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، عن إتاحة رابط الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، لطلاب الشهادة الإعدادية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

وأتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، للطلاب رابط للحصول علي النتيجة من هنا.

و من جانبه، أشار محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إلي أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر الموقع الالكتروني عن طريق إدخال رقم الجلوس من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

و في ذات السياق، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح بلغت ٨٣ % .

وكان قد اعتمد محافظ القاهرة، أيضا نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، وذلك وفقًا للخطوات الآتية:

- الذهاب إلى الإدارة التعليمية للمحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

- يتسلم طالب الشهادة الإعدادية نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها، من قبل شئون الطلاب.

- يتم سداد 25 جنيها للمادة الواحدة، وهي الرسوم المقررة للتظلم من قبل وزارة التربية والتعليم.

- يقوم الطالب بأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

- يطلع طالب الشهادة الإعدادية على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

- وفي حالة وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

- ويتم تحديد موعدا للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

هذا و تصدر كل محافظة على حدة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بها، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وفقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة.

حيث يحدد كل محافظ ومديرية تعليمية، وقت بداية الامتحانات ووقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من عملية تصحيح المواد ورصد الدرجات.