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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 08:49 مساءً - محمد السيد - /701791/عمرو-القطامي-التطوير-الهائل-للشبكة-الكهربائية-على-مدى-سنوات-أنقذ-مصر-من-أزمة-مزمنة

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التطوير الهائل الذي شهده قطاع الكهرباء على مدى السنوات الماضية، أنقذ مصر من أزمة طاقة عنيفة وانقطاعات مزمنة وبالخصوص في فصل الصيف، حيث كانت مستمرة لعقود، منوها بأن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء، كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري وانعدام الانقطاعات.

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ولفت القطامي، في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله وزير الكهرباء، بأن الشبكة القومية للكهرباء بحالة جيدة ولم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وأن اللجوء لتخفيف الأحمال، كما كان الوضع قبل 2015 أمر غير وارد على الإطلاق في مصر، مشددا على وجود احتياطي هائل في الشبكة يصل الى أكثر من 17 الف ميجاوات.

عمرو القطامي: ما تحقق في مجال الكهرباء معجزة بكل المقاييس

وأشار عضو طاقة البرلمان، إلى أن ما تحقق في مجال الكهرباء معجزة بكل المقاييس، مؤكدا أن مصر اليوم قادرة تماما على تحقيق متطلبات أكثر من 100 مليون مصري من الكهرباء، واستمرار عمليات التنمية الشاملة والتوسعات وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية، كما أن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء، أصبحت بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

تأمين الطاقة والكهرباء

واختتم النائب عمرو القطامى، بالتأكيد على أن تأمين الطاقة والكهرباء، بالنظر إلى الوضع المتردي في كثير من دول الجوار بخصوص الكهرباء، يؤكد صواب وسلامة رؤية القيادة السايسية المصرية في هذا الملف.