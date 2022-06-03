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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 08:49 مساءً - محمد السيد - /701788/الكوتش-ولع-إنقاذ-مصر-الجديدة-من-كارثة-قبل-انفجار-سيارة-بترول صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ف السيطرة علي حريق شب في كاوتش سيارة نقل مواد بترولية بمصر الجديدة قبل انفجارها، حيث قامت أجهزة الأمن برفع آثار الحادث.

تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بنشوب حريق بـ فردة كاوتش فى تانك سيارة مواد بتروليه امام العقار رقم 3 ش ابو بكر الصديق أمام مطلع كوبري المحكمة – مصر الجديدة.

على الفور قام اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة بتوجيه ادارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع قسم مصر الجديدة وشرطة النجدة والمطافى ووحدة الرصد البيئى وشركة النظافة الى مكان البلاغ الذين تمكنوا من السيطرة وإخماد الحريق، وتم استدعاء المكنسه ورفع كفاءة نظافة المكان وإزالة آثار الحريق وتسيير حركة المرور.

حبس شخصين قتلا أخر بالعياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل أخر لوجود خلافات بينهم بمدينة العياط.

وكلفت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للوصول لملابساتها الحقيقية.

كشف الواقعة وضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة العياط وضبط مرتكبى الواقعة.العثور على جثة

وكان قد تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "أحد الأشخاص؛ مقيم بدائرة المركز" بقطعة أرض وبها جرح غائر بالرأس، كما عُثر بالمكان على "فأس" مُدمم.مرتكبي الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة “شخصين” لأحدهما معلومات جنائية؛ مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم.إتخاذ الإجراءات القانوينة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سيدة ألقت رضيعتها بالشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط سيدة ، قامت بترك طفلتها الرضيعة في الشارع بمنطقة حدائق أكتوبر.مصدر مسئول

وكشف مصدر مسئول لـ دوت الخليج أن التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، توصلت إلى مكان السيدة وتبين أن فريق البحث الذي قادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أكتوبر ثان نجح في تحديد هوية المتهمة ومكان اختفائها من خلال فحص كاميرات المراقبة وتتبع خطوط سيرها عقب تخلصها من الرضيعة.