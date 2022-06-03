انت الان تتابع تفاصيل خبر «الحريم زي الفاكهة.. كل واحدة وليها طعم».. عبد المغيث: اتجوزت 4 و«الحاج متولي» هو اللي قلدني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 08:49 مساءً - محمد السيد - /701792/الحريم-زي-الفاكهة-كل-واحدة-وليها-طعم-عبد-المغيث-اتجوزت-4-والحاج-متولي-هو-اللي-قلدني

الحاج «عبد المغيث» أو كما يحب أن يطلق على نفسه «رئيس جمهورية الفراخ»، أحد مواطني المنصورة، وصاحب محال دواجن، اشتهر في منطقته بحبه لـ«التعدد»، تزوج 5 مرات أولها وهو في عمر الـ20، لديه 3 زوجات على ذمته الآن ويبحث عن الرابعة.

ويحكي الحاج عبد المغيث، قصة زواجه لموقع دوت الخليج، وكيف استطاع أن يطبق شرع الله ويعدل بين زوجاته.

التعدد شرع الله وقدره

في بداية حديثه مع موقع دوت الخليج، استنكر الحاج عبد المغيث من يعترض على شرع الله وقضائه، مؤكدًا أن التعدد فضل من الله سواء على الرجل أو على الأنثى، موضحًا: «الشرع مفيهوش واحد واتنين، الشرع واضح والأصل فيه التعدد».

وفيما يخص رأي الأزهر وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن وجوب إعلام الزوجة الأولى قبل الزواج من أخرى، أكد أن الشرع لم ينص على ذلك، وأنه ليس هناك آية أو نصًا صريحًا بهذا الأمر، قائلًا: «أنا بروح أعمل عملتي السودة وأرجع أقولهم إني عددت، علشان مفيش واحدة حتى لو كانت ملاك هتقبل إني أتجوز عليها»، مضيفًا: «لو قولتلها الأول لحد ما أروح أتجوز ممكن تعمل حاجة في نفسها وأشيل ذنبها، إنما أنا بحطها قدام الأمر الواقع».

مكنش عندي نية للتعدد وصاحبي اللي أقنعني

تزوج الحاج عبدالمغيث في عمر الـ 20 من زوجته الأولى «أم محمد» وأنجب منها طفلين، مؤكدًا أنه لم يكن لديه أي نية للتعدد، ولكن أحد أصدقائه هو من أقنعه بذلك، بعدما تزوج عدة مرات وأنجب 16 طفلًا، حيث أخبره بأنه يمتلك المال والصحة للزواج بأكثر من واحدة وفتح أكثر من بيت، بجانب «عزوة الأولاد».

وأضاف «عبدالمغيث»: «اتجوزت بعد ما فكرت كتير، وفكرت في العدل بينهم، وإني بدل ما يبقى عندي بيت واحد يبقى عندي اتنين، وبدل الطفلين يبقى 4 وعزوة كبيرة»، مؤكدًا أن قراره بالتعدد لم يكن نتيجة تقصيرًا من الزوجة الأولى أو نقصًا فيها أو مشاكل بينهما، إنما جاء لرغبته وقدرته على التعدد واستقراره نفسيًا لتلك الخطوة وحرصه على العدل بينهما.

العدل بين الزوجات أساسه الرضا

وعن سؤاله عن «العدل بين الزوجات في التعدد»، أكد أن العدل بالمفهوم الذي يدركه الناس لن يستطيع أحد تحقيقه، حيث أنه لا يتمثل في توفير نفس الطلبات في كل بيت، موضحًا: «العدل أساسه الرضا مش إني زي ما أجيب في البيت ده يبقى لازم أجيب في البيت التاني زيه»، مؤكدًا أن الإنسان السوي الذي يسطيع أن يرضي زوجاته يكون بذلك قد عدل بينهما، مضيفًا: «لو واحدة من زوجاتي بتحب أكلة بـ100 جنيه وأنا جبتهالها، وواحدة تانية بتحب أكلة بـ200 وأنا جبتلها، يبقى كده الاتنين اتراضوا ويبقى أنا كده عدلت بينهم».

«الحريم زي الفاكهة.. كل واحدة وليها طعم»

وعن حبه للتعدد، أكد أن جميع النساء مختلفات وقد أحل الله التعدد لذلك، قائلًا: «الحريم زي الحلويات والفواكه، كل حاجة وليها طعم، ونعمة من ربنا علينا».

وتابع حديثه: «أنا على ذمتي دلوقتي 3، تاني زوجة طلقتها بعد 6 شهور لما عرفت إني هتجوز التالتة عليها، وخدت كل حقها وعفشها ومؤخرها، ودلوقتي عندي 3 زوجات و12 طفل، 7 بنات و 5 أولاد».

أما عن تعايش زوجاته مع بعضهن، أوضح عبد المغيث أن جميعهن يعشن في نفس المكان ولكن كل واحدة في شقة منفصلة، مؤكدًا على حالة الحب والود التي تجمعهن، قائلًا: «كلنا بنخرج مع بعض ومبسوطين جدًا ومفيش بينا أي مشاكل، وعارفين يتعاملوا معايا إزاي وفاهمني وعندي قناة على اليوتيوب بنزل عليها خروجاتنا سوا علشان الناس اللي مش مصدقة إننا كويسين».

«بتعامل مع زوجاتي على أنهم بني آدمين وأحلى حريم»

وأضاف عبد المغيث، أن أهم شيء في التعدد هو معرفة كيف يتعامل الإنسان مع زوجاته، وكيف يعدل بينهم، مؤكدًا أن هناك شباب ورجال لا يجب عليهم الزواج لعدم كونهم أسوياء نفسيًا، قائلًا: «أنا بتعامل مع زوجاتي على أنهم بني آدمين وأحلى حريم، وفاهمني كويس جدًا وعارفين يتعاملوا إزاي معايا، وعيالي كلهم عايشين مع بعض وبيدخلوا بيوت بعض، إنما فيه رجالة مينفعش تتجوز أصلًا، وفيه شباب مينفعش تعدد، وفيه رجالة لو عددت هتخرب الدنيا مش هتعدل».

وعن تشبيهه بـ«الحاج متولي»، قال ممازحًا: «أنا عملتها قبله، أنا اتجوزت 4 قبله وهو عمل المسلسل بعد كده، بس هو مسلسل محترم مش زي فواز بيهين المرأة وبيضيع حقوقها»

جدول مبيت الزوجات

وأكد عبدالمغيث، أن أصل العدل في التعدد هو العدل في المبيت، لذلك قام بـ«جدولة» أيام المبيت عند زوجاته، وفي حالة حدوث مشكلة بينه وبين إحداهن، فإنه يقوم بتقسيم الجدول بين الاثنتين الأخرتين إلى أن تهدأ الأمور بينهما ثم يقوم بإعادتها للجدول مرة أخرى.

نصائح «عبدالمغيث» للشباب المقبل على الزواج

وجه الحاج عبدالمغيث بعض النصائح للشباب الراغب في الزواج والتعدد، قائلًا أنه في حالة غلاء الأسعار والظروف الراهنة، فمن يقدر على الزواج بواحدة يجب أن يشكر الله على ذلك، ومن يستطع أن يعدد فلا يتأخر، قائلًا: « كل اللي يقدر يعدد يعدد، بس مش علشان معاك فلوس، لازم تكون شخصيتك قادرة تدير بيت واتنين كنفسية، وتقدر تكفلهم ومتقصرش على أي بيت فيهم، مش تتجوز وتطلق، مش تجيب عيال وترميهم، مش أي حد يروح يتجوز وخلاص»، مضيفًا: «فكرة التعدد مكنتش في دماغي بس لما جربتها دلوقتي بنصح بيها».

واختتم عبد المغيث حديثه بعلاقة أولاده مع بعضهم، قائلًا: «تعامل أولادي مع بعض أحسن حاجة سعداني، وأحسن نعمة من ربنا وعيالي بيموتوا في بعض، وعندهم استعداد يعملوا أي حاجة علشان يبقوا سوا».