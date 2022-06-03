بعد إهانته كوكب الشرق.. بلاغ للنائب العام ضد عضو باتحاد كتاب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 08:29 مساءً - تقدم الدكتور سمير صبري، ببلاغ ضد ناصر دويدار - العضو باتحاد كتاب مصر لإهانته لأسطورة الفن العربي "أم كلثوم".

حيث تطاول دويدار وهاجم الفنانة الكبيرة أم كلثوم خلال أمسية ثقافية داخل أروقة اتحاد كتاب مصر، حيث تطاول على قامات مصرية تركت بصمتها فى تاريخ الفن العربى".

وخلال الندوة التي حملت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمَّة" وقال "إن أحمد رامى راجل متربى ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية - قاصدا أم كلثوم - ويقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال الكثير لا داعى للحديث عنه الآن"، وتابع: "نحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها، وبالمناسبة منظر أم كلثوم ملخبط".

وأضاف: "أم كلثوم أنانية ورقصت رامى على الشناكل، ورامى عنده هطل عاطفي، كما أن أم كلثوم سرقت أغنيتين لشاعر شاب وأدتهم لكبار الشعراء يشتغلوا عليها، والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، يقال إن هناك شاعر اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين وراح يشيع أن الست ستغني له وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليها".