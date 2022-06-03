الأنبا باخوم يفتتح المهرجان الصيفى السابع للكاثوليك (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الإيبارشى الصيفى السابع، وذلك بمقر النادى الإيبارشى بحدائق القبة، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.





جاء ذلك بمشاركة الدكتور الأب يونان شحاتة، مسؤول لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية، وبحضور مسؤولى وأعضاء لجان المهرجان المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، وتمنى الأب يونان للحاضرين، التوفيق خلال فعاليات المهرجان الإيبارشى، كما أكد على ضرورة نشر روح المحبة والأخوة بين المتسابقين. واختتم الأنبا باخوم كلمته بالصلاة والتقاط الصور التذكارية، ثم بدأت فعاليات النشاط الرياضى، بمشاركة أبناء المرحلة الابتدائية "الفئة العمرية الصغيرة". الجدير بالذكر أن المهرجان الإيبارشى الصيفى السابع، يأتى تحت شعار "الشركة مسيرة إيبارشيتنا".

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