محيى الدين: هناك رغبة حقيقية لدى الحكومات للتصدى لظاهرة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة بعنوان "رئاسة إندونيسيا لقمة العشرين: نتعافى سويا.. نتعافى بشكل أقوى"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، ورئيس البنك الدكتور محمد الجاسر.

وقال محيى الدين إن إندونيسيا تستهدف خلال رئاستها لقمة العشرين تحقيق التحول الرقمى والتحول البيئى والتمويل المستدام لأهداف التنمية، وترى مصر أن البدء فى التصدى لظاهرة التغير المناخى لابد أن يتم فى إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة، ويضمن توفير التمويل اللازم للعمل المناخى، الأمر الذى يعكس مدى التقارب والتقاطع بين أهداف قمة العشرين ومؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ.

وأضاف أن هذه الأهداف تتميز بكونها قريبة ومتوسطة وبعيدة الأجل، كما أن إصرار المجتمع الدولى على مناقشة هذه الأهداف وتحقيقها فى ظل الأزمات المتلاحقة مثل جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا والأزمة الغذائية والاقتصادية يعكس مدى أهميتها.

وأوضح الدكتور محمود محيى الدين أنه لمس خلال الأيام الماضية رغبة حقيقية لدى الحكومات وممثلى القطاع الخاص فى العمل من أجل التصدى لظاهرة التغير المناخى، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيجمع كافة الأطراف الفاعلة من حكومات وشركات ومنظمات إقليمية ودولية بهدف إحداث تغيير ملموس فى واقع المناخ.

وأشار فى هذا السياق إلى أن مؤتمر شرم الشيخ لن يكون تكرارا لمؤتمرات المناخ السابقة، لكنه سيبنى على ما تم التوصل إليه فى هذه المؤتمرات وسينطلق منها نحو التنفيذ الفعلى للعمل المناخى.

وأفاد محيى الدين أن التصدى لظاهرة التغير المناخى يعتمد على خمسة محاور رئيسية، الأول هو اعتماد التوجه الشامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كمظلة لتنفيذ أهداف المناخ، وعدم التخطيط لتحقيق أحد الأهداف بمعزل عن الأهداف الأخرى، موضحا أن تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات الكربونية على سبيل المثال يجب أن يتم فى إطار تحول بيئى شامل قائم على أسس علمية صحيحة.

وقال إن المحور الثانى يتعلق بالتنفيذ الفعلى والفورى لمشروعات المناخ، وعدم التباطؤ فى إدخال العمل المناخى حيز التنفيذ، وتحويل كل التعهدات التى نتجت عن مؤتمرات المناخ السابقة إلى آليات عمل.

وأضاف رائد المناخ أن المحور الثالث يتعلق بضرورة إضفاء البعد الإقليمى على مشروعات المناخ، سواء من ناحية الفائدة الناتجة عن المشروع أو التنفيذ أو التمويل.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتعلق بالتمويل المستدام لمشروعات المناخ، قائلا إن العالم يحتاج عشرات أضعاف المبلغ الذى تعهد به مؤتمر كوبنهاجن (100 مليار دولار) لتمويل مشروعات المناخ المختلفة، منوها فى هذا السياق عن أهمية إشراك القطاع الخاص والشركات وجهات التمويل الدولية فى تمويل هذه المشروعات على هيئة استثمارات وليس قروض أو ديون.

وقال الدكتور محمود محيى الدين إن المحور الخامس يتعلق بتوطين مشروعات التنمية المستدامة ومنها مشروعات المناخ، لتصل الفائدة منها إلى سكان القرى والمدن، وتحويل مخرجات كافة المؤتمرات والقمم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.