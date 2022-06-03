غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 مغذيا بدسوق

جدة - نرمين السيد - وحددت غرفة العمليات وشركة الكهرباء - فى بيان - المغذيات التى سيتم فصل التيار عنها، وهى: المحلج، والكوبرى، والصنايع، والمطحن 1 و2، وداير الناحية، والجامع، ونوار، وعرفه، والمزلقان، ومياه دسوق، والمياه النقالى، والمياه العكره، ومحلة أبو على، ومطاحن دسوق، ومنطقة المسجد الإبراهيمى، ومنطقة المحلج، ومنطقة داير الناحية، والموقف العمومى، وشارع المدارس، ومنطقة وسط البلد، والجوازات. وسيتم الفصل من الساعة الخامسة للساعة التاسعة صباحا بالتناوب لمدة 30 دقيقة لكل مغذ.

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